Sport.quotidiano.net - Napoli, dall'albergo al divano: sulla strada dello scudetto c'è ancora la Fiorentina

, 7 febbraio 2025 - Che negli ultimi anni il rapporto tra l'Inter e gli asterischi in classifica non fosse semplice era cosa nota e un primo assaggio del copione lo si era avuto già nel match contro il Bologna rinviato a causa della Supercoppa, terminato in pareggio. L'altra pendenza in graduatoria riguardava la gara contro lainterrotta oltre due mesi fa per il malore occorso a Edoardo Bove. Stavolta ai nerazzurri vapeggio e così al Franchi matura un 3-0 pesantissimo che a distanza fa felice il, oggi capolista con un +3 che non è più solo virtuale: lo stessoche, curiosamente, a quelle latitudini il 28 aprile 2018 aveva 'perso loin', come da dichiarazioni dell'allora allenatore Maurizio Sarri. Passano gli anni, cambiano i tecnici e gli organici ma la storia, a parti invertite, sembra riproporsi.