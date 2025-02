Napolipiu.com - Napoli, chiuso il mercato. Kvara “lo fa” il Maradona

Leggi su Napolipiu.com

il“lo fa” il">Dopo il pareggio subito in extremis contro la Roma, ildi Conte è chiamato a reagire immediatamente. Il tecnico azzurro ha trasmesso un messaggio chiaro alla squadra: ripartire dalla realtà del campo, senza distrazioni legate alla finestra diappena conclusa. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, ilvuole subito tornare alla vittoria, sfruttando il fattore, dove domenica sera affronterà l’Udinese davanti a un pubblico già sold out per la settima volta in stagione.I numeri di Conte e l’imperativo della vittoriaSubire gol oltre il 90’ è una rarità per le squadre di Conte. Non accadeva dal 16 aprile 2022 (quando allenava il Tottenham), mentre in Serie A l’ultimo episodio risale addirittura a Fiorentina-Inter del 15 dicembre 2019.