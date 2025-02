Puntomagazine.it - Napoli centro: le sigarette elettroniche illegali. I controlli dei carabinieri. Questa volta i dispositivi sono utilizzati come nascondigli per le dosi

Leggi su Puntomagazine.it

Leo per la droga: l’ultimo ritrovamento deiLe svapocon la droga nelle. Neldilesi nascondono anche così, nelle e-cig. A scoprire lo stratagemma idella locale compagnia impegnati nella movida partenopea con centinaia di ragazzini che passano le serate tra le strade e nei locali.La nuova frontiera dello spaccio con le svaposi è presentata in provincia dove a Poggiomarino ihanno effettuato un importante ritrovamento (sul qualeancora in corso accertamenti) ma anche iper lo stupefacente nonda meno.Idella compagniahanno trovato riscontro proprio nelstorico della città con le e-cig che si presentano all’apparenzacomunima che nei fatticontenitori didi droga.