Anteprima24.it - Napoli campione d’inverno, via allo sprint per lo scudetto

Tempo di lettura: 2 minutiIlè ufficialmente, dopo il mancato aggancio dell’Inter sconfitta a Firenze, e può contare in panchina sul miglior tecnico di gennaio, come deciso dai voti alla Lega calcio su Antonio Conte. La città partenopea ritrova il sorriso per dimenticare il difficile mercato e l’addio di Kvaratskhelia ai tifosi, riaccendendo l’entusiasmo per il lungo. Il sostegno del Maradona c’è, come conferma uno stadio praticamente esaurito per il match di domenica sera contro l’Udinese, partita su cui Conte punta tornare a entusiasmare una tifoseria che ancora rimpiange il pari subito nel recupero con la Roma.Il tecnico azzurro pensa alla squadra che scenderà in campo, con Buongiorno praticamente pronto a tornare dopo aver superato la frattura delle vertebra, ma il tecnico sta valutando se mandarlo in campo dall’inizio nel match con i friulani o aspettarne la completa ripresa.