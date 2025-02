Anteprima24.it - Napoli calcio, dalla conferenza alla conferenza: un anno di parole… diverse

di Marco CannataUnfa.Unfa Aurelio De Laurentiis in unastampa grottesca sanciva il fallimento di una stagione iniziata male, continuata peggio e finita nello squallore più totale.Quei foglietti cacciatigiacca con su scritte le caratteristiche di Lindstrom più altre opinabilitazioni tattiche rappresentarono cartina tornasole del declino del, di quelcon il tricolore in petto mai stato in grado di pensare di poterlo onorare e difendere.Da Garcia a Mazzarri, da Mazzarri a Calzona, passando per Lindstrom, Natan, Traorè, Dendonker, Ngonge.Un delirio apparentemente senza uscita.Aurelio che dava il peggio di se, tra apparizioni a Castelvolturno e dichiarazioni sbagliate nei modi e nei toni, assenza totale di dirigenti, Meluso messo lì giusto perché lo imponeva il regolamento, senza potere alcuno.