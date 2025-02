Anteprima24.it - Napoli, al Rione Vasto ancora scontro e veleni sul centro di accoglienza

Tempo di lettura: 4 minutiSuldida realizzare al, una lunga scia diaccendela miccia dello. Una nota di dieci consiglieri della Municipalità 4 – otto di opposizione e due di maggioranza – accusa Pd, M5S e il gruppo Manfredi Sindaco di aver fatto saltare una riunione di consiglio. Come? Facendo mancare il numero legale. Nella seduta si sarebbe dovuto discutere un atto di indirizzo, per invocare chiarimenti sulla struttura prevista in via Aquila. Dalla maggioranza rispondono parlando di attacco strumentale. “Il loro accanimento – dichiara l’assessore alle politiche sociali Raffaella Guarracino (Pd) – è uno schiaffo alla lotta alla povertà, all’esclusione sociale e alla discriminazione”. L’area della stazione centrale e il, in pratica, sono di nuovo aldi tensioni sociali e politiche.