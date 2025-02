Zonawrestling.net - MVP: “Quando è stata l’ultima volta che gli Young Bucks sono venuti a lavorare?”

In AEW ora regna una nuova forza nella tag team division: la Hurt Syndicate.Bobby Lashley e Shelton Benjamin hanno vinto i titoli tag team dai Private Party qualche puntata di Dynamite fa, il tutto sotto la gestione MVP che fa loro da manager.Parlando a Mostly Sports with Brandon Walker & Mark Titus gli è stato chiesto cosa ne pensassero degli FTR, con Bobby Lashley che ha risposto: “Molto talentuosi”.È poi toccato aglicon MVP che ha prontamente detto: “che si son presentati al lavoro? Sipresi una pausa o sbaglio? È da un po’ che non li vediamo.”Lashley ha poi aggiunto: “The Old” (gioco di parole ndr)Rimanendo in argomento, glidifenderanno i titoli di coppia IWGP a NJPW The New Beginning in Osaka l’11 Febbraio, ma in AEW mancano da Ottobre.