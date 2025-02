Musica | i Patagarri dopo cinque sold out da maggio a settembre la band calcherà i palchi di tutta la penisola

Leggi su Ildenaro.it

ilout lampo dei live di Roma e Milano, con date triplicate sia all’Hacienda che all’Alcatraz, Iannunciano una grande novità: dainfatti ladilacon “L’ULTIMA RUOTA DEL CARAVAN TOUR ESTATE 2025”.Questi spettacoli, insieme alle date primaverili, segnano l’inizio di una nuova collaborazione con OTR Live e saranno per il pubblico anche l’occasione di ascoltare dal vivo l’introduzione di un nuovo elemento nella, il basso, suonato da Nicholas Guandalini.Le prime date confermate, prodotte e organizzate da OTR Live, rappresentano solo l’inizio: il tour estivo si svilupperà da, con tanti appuntamenti ancora da svelare.venerdì 6 giugno – Rende (CS) – Be Alternative Festivalsabato 14 giugno – Senigallia (AN) – Mamamia Festival Estate 2k25sabato 21 giugno – Bologna – BOnsaisabato 28 giugno – Collegno (TO) – Flowers Festivalvenerdì 4 luglio – Napoli – Ex base NATOsabato 5 luglio – Molfetta (BA) – Luce Music Festivalsabato 12 luglio – Perugia – Umbria Jazzvenerdì 18 luglio – Palermo – Spazio Open Cantieri Culturalisabato 19 luglio – Catania – Cortile Platamonegiovedì 24 luglio – Trento – Teatro Capovoltodomenica 27 luglio – Riccione (RN) – Riccione Summer Jazzmartedì 29 luglio – Roma – Summertime – Auditorium Parco dellaEnnio Morricone, CaveaLe prevendite sono disponibili su https://www.