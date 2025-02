Musica | Capo Plaza la superstar multiplatino il 12 luglio al festival SalernoSounds

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il grande successo sold out delle date all’Unipol Forum di Milano di sabato 1 febbraio 2025 e di martedì 4 febbraio 2025 al Palazzetto dello Sport di Roma, il giovane fuoriclasseannuncia nuovi appuntamenti per l’estate 2025 in Italia, venerdì 5a Bologna, Sequoie Park, sabato 12a Salerno, Arena Grandi Eventi –, sabato 19a Servigliano (FM), NoSound, sabato 26a Catania, Villa Bellini – Sotto il vulcano fest, venerdi 22 agosto a Bassano Del Grappa (VI), Ama Music, domenica 24 agosto aMontesilvano (PE), Marea, sabato 6 settembre a Empoli (FI), Beate venerdì 12 Settembre a Milano, Carroponte.A tre anni di distanza da “” (Triplo Platino) e a sei dall’esordio di “20” (Quadruplo Platino) ancora presente nella top 100 della classifica ufficiale Fimi/Gfk,ha pubblicato il suo album “Ferite” uscito il 3 maggio dello scorso anno, pubblicato anche in versione Deluxe a novembre.