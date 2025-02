Metropolitanmagazine.it - “Music For Change”, la nuova edizione sarà presentata a Casa Sanremo l’11 febbraio

Forsta per tornare:2025 si aprono ufficialmente le iscrizioni alla sedicesimadel più importante premioale europeo a sfondo civile.possibile iscriversi fino al 9 aprile. Le iscrizioni sono aperte a tutte le artiste e gli artisti europei dai 16 anni in su. Nella prima fase si potranno presentare brani già pubblicati, che rappresentino lo stile autoriale e compositivo dell’artista.necessario comunque, in fase di iscrizione, esprimere la propria preferenza su uno dei temi sociali selezionati daFor, sui quali verterà l’inedito che gareggerà al premio. I 7 temi sui quali gli artisti saranno chiamati a scegliere per realizzare il proprio brano sono: Cittadinanza Digitale e Cyber-Risk, Resistenze e Democrazia, Parità di Genere e diritti Lgbtq+, Lavoro e Dignità, Ambiente ed Ecologia, Disuguaglianze e Marginalità Sociale, Migrazioni e Popoli.