Lanazione.it - Muore pilota originario di Spezia: tragedia nella tenuta Rovagnati, chi era Flavio Massa

La, 7 febbraio 2025 – Unesperto e una persona sempre pronta a mettersi a disposizione degli altri, sia nel mondo del volontariato chescuola.59 anni,di, ha perso la vita l’altro pomeriggio mentre era al comando dell’elicottero AW 109, Agusta-Westland precipitato a Castelguelfo di Noceto (Parma): nel drammatico incidente sono morti anche l’altro(Leonardo Italiani, 30 anni,della provincia di Pavia) e Lorenzo, 41 anni e amministratore delegato dell’omonima azienda di famiglia nota in tutto il mondo per la produzione di prosciutto cotto. Lo schianto nelle vicinanze del castello di Castelguelfo, un maniero di proprietà della famiglia: l’ipotesi è che si sia verificato un problema nel momento in cui il velivolo stava tentando di salire al di sopra del livello della fitta nebbia, che da giorni cala sul parmense con l’arrivo delle ore notturne.