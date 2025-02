Riminitoday.it - Muore incastrato nel tombino che cercava di ripulire

Era impegnato a pulire un pozzetto nel cortile di casa quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimastoall'interno perdendo la vita. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì in alta Valmarecchia sulla via Leontina a Pugliano, frazione di Montecopiolo.