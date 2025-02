Inter-news.it - Moviola Fiorentina-Inter: quarto gol annullato in quattro giorni

ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 3-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Aveva gestito bene la situazione dello stop per il malore di Edoardo Bove, viene confermato come spesso succede nei recuperi. Alla mezz’ora gol(al VAR) all’: era evidente la posizione irregolare di Carlos Augusto sul cross di Alessandro Bastoni. La particolarità è che si tratta della quarta rete annullata in altrettanti, dopo le tre nel derby. Giusto non dare il giallo a Pietro Comuzzo quando al 39? entra nettamente in scivolata addosso a Marcus Thuram, che non andava verso la porta ma verso la linea di fondo.