Moviola Fiorentina Inter per il CorSport Doveri è da 6 | Direzione chiara manca un giallo ai toscani

di Redazione, per ilè da 6: l’analisi del quotidiano sportivo sugli episodi arbitrali del matchIl Corriere dello Sport fa la suasugli episodi arbitrali di, dando al direttore di garaun bel 6 in pagella.– «abbastanzaquella di Danieledella sezione di Roma 1, con il match che riprende dal 17?.una Comuzzo nel primo tempo, ma il direttore di gara sui cartellini tiene la stessa linea fino al fischio finale: l’unico ammonito è Moise Kean, che dopo il gol 2-0 si è tolto la maglietta. Giusto annullare la rete dell’segnata da Carlos Augusto, l’esterno nerazzurro – sugli sviluppi di un calcio d’angolo – èmente in posizione irregolare. L’errore è da parte dell’assistente, che non riesce a rilevare la posizione già a velocità naturale.