Moviola Fiorentina Inter Doveri promosso per Gazzetta | Partita corretta e senza macchie

di Redazione per: «» L'analisi del quotidiano rosa

Cosi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'arbitraggio di Doveri in Fiorentina-Inter. Ecco la moviola del match:

DOVERI – «Partita abbastanza corretta per Doveri che giudica bene gli episodi principali, anche se qualche volta fischia un po' troppo. Al 30' del primo tempo annullato un gol all'Inter per fuorigioco: in effetti Carlos Augusto parte in posizione irregolare sul tiro di Bastoni. Regolare anche il 2-0 della Fiorentina: Richardson recupera palla senza commettere fallo su Calhanoglu, poi scarica a Dodo che a sua volta crossa per Kean che segna. Moise si prende il giallo automatico per essersi tolto la maglia durante l'esultanza»

VOTO 6 – «Partita combattuta ma senza macchie: un solo ammonito, Kean per essersi tolto la maglia durante l'esultanza»