MotoGP | Alex Marquez il più veloce nei test di Sepang Bagnaia secondo per sette millesimi

chiude la tre giorni dicon il miglior tempo in assoluto di questidiche aprono di fatto la nuova stagione. Il fratello minore di Marc ha firmato nella mattinata di venerdì il miglior crono di giornata che è anche il tempo piùin assoluto, con un 1’56?493 sulla sua Ducati del team Gresini. Alle sue spalle c’è però Pecconella classifica combinata di tutti i tre giorni: il record della pista resta del due volte campione, che invece in questidi inizio febbraio si piazza alposto per appenarispetto allo spagnolo. In terza posizione, con una Yamaha sempre più convincente, c’è Fabio Quartararo, e alle spalle del Diablo ecco altre due Desmosedici di Borgo Panigale, la Pertamina Enduro V46 di Franco Morbidelli e poi l’altra ufficiale guidata quest’anno da Marc, staccato però di ben cinque decimi e mezzo rispetto al fratello.