Moto a tutta velocità ma il tutor non c’è Biancani | Multiamo

Soldi in arrivo per riqualificare i sentieri, per restaurare le mura cadenti di Casteldimezzo, ma resta aperta una delle questioni stridenti del parco San Bartolo, l’unico parco naturale dove all’interno si svolgono gare di automobilismo autorizzate ed altre meno diciclismo: queste ultime mettono a repentaglio ogni giorno la vita di ciclisti e camminatori conche sfrecciano ad altissimae in piega nei tornanti: "E’ tutto vero – ammette il sindaco– sull’asfalto sono visibili le sgommate delle partenze e i turisti che avevano acquistato casa qui, pensando che fosse un paradiso, le stanno vendendo perché nei giorni di punta specialmente è un inferno. Levanno fortissimo e mettono a repentaglio la sicurezza di tutti". Un problema annoso che potrebbe essere risolto solo in un modo: con iche rilevano lamedia di chi entra nella strada Panoramica e di chi esce da uno dei varchi: "Purtroppo – dice– non è possibile mettereperché la decisione è della Prefettura e se non ci sono incidenti non è possibile installarli.