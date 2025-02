Laspunta.it - Mostra “Testa per dente” – Il Colonialismo Italiano nei Balcani. A Marino presso la sede del PSI.

Inizia oggi laper– ilnei. Organizzata dalla sezione Anpi dilasarà allestita a partire dalle ore 18la Sezione PSI “Vittoria Nenni” diin Via Santa Lucia n. 7“L’Istituzione del Giorno del Ricordo chiede ad enti ed istituzioni di “realizzare convegni, studi, dibattiti sulle complesse vicende del confine orientale in modo da preservarne la memoria.“ Comunica l’Anpi di“È quello che intentiamo fare anche noi, senza strumentalizzazioni politiche, con ladocumentaria “per” e la promozione di dibattiti sull’occupazione italiana della Jugoslavia, sui crimini commessi nei confronti della popolazione civile, sui campi di concentramento di Arbe e Gonars e le politiche repressive verso le minoranze linguistiche portate avanti in Istria dal regime fascista.