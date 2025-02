Quotidiano.net - Mostra interattiva ’Pictures of you’. Scatti ad artisti iconici della musica

Oltre 50 fotografie scattate da Henry Ruggeri addel mondo, come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, Madonna e tanti altri. Il 22 e il 23 marzo, per la prima volta a Milano, al ’Parco’ di via Ambrogio Binda, 30, sarà allestita lafotograficaof, progetto di Henry Ruggeri (in foto con Massimo Cotto) e Rebel House in collaborazione con ’Parco’ e associazione culturale ’Cattarte’, con il patrocinioFondazione Marche Cultura. Laè composta appunto da più di 50 fotografie scattate da Henry Ruggeri addel mondo, come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, Madonna e tanti altri. Grazie alla tecnologia fornita dall’app Notaway®, inquadrando ogni foto, appariranno sul telefono dei visitatori in realtà aumentata i contributi video che erano stati realizzati appositamente da Massimo Cotto, tra le voci di più amate di Virgin Radio e protagonistastoria del giornalismole.