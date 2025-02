Mosca | no contatti per vertice con Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.00 Il portavoce del Cremlino Peskov afferma chee Washington non hanno ancora imbastito discussioni su un possibile incontro tra il presidente russo Putin e quello americano. "Non hanno avuto alcun contatto iniziale per discutere se sia necessario incontrarsi o meno",ha detto Peskov. "Non bisogna avere fretta. Appena ci sarà qualcosa di concreto, il Cremlino lo dirà". Ieri, un deputato della Duma aveva affermato che i preparativi per un incontro tra i due presidenti sono "in fase avanzata".