Quotidiano.net - Mosca amplia la ritorsione sui sequestri con una nuova legge per confiscare fondi congelati

Leggi su Quotidiano.net

è pronta adre il potere diper idi beni da parte dell'Occidente con unache le consenta didi società e investitori stranieri: lo riporta Reuters online. La commissione per l'attività legislativa del governo ha approvato una proposta diche delinea la procedura che la Russia dovrà seguire perproprietà straniere. Il disegno difa seguito a un decreto firmato da Putin nel maggio 2024 riguardante beni e i titoli Usa che la Russia potrebbe identificare come risarcimento per il sequestro dei beni russinegli Stati Uniti.