Morto ladro 20enne ferito da vigilante a Roma: era stato sorpreso con i complici nella casa del vicino

, 7 febbraio 2025 – E'ilromeno colpito da un proiettile esploso, nel corso di una colluttazione, da una guardia giurata intervenuta in una rapina all'interno di un appartamento su via Cassia,Capitale. Il, che èsottoposto a un intervento chirurgico, è deceduto all'ospedale San Filippo Neri. Si aggrava così la posizione del, già indagato per tentato omicidio. L’uomo, rientrando adal lavoro, ha sentito dei rumori in un appartamentie hauna banda di ladri in azione in un’abitazione di via Cassia a. Ne è nata una colluttazione, fino all'esplosione di diversi colpi da parte del. La guardia giurata, a quanto si apprende, avrebbe esploso diversi colpi di pistola dopo aver fatto a botte con i ladri. Le indagini sono coordinate dai carabinieri che, coordinati dalla procura di, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza poco distanti e hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.