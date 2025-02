Ilrestodelcarlino.it - Morte Rovagnati: i punti oscuri. E sul web si scatena l’odio social

Parma, 7 febbraio 2025 – La dinamica dell’incidente, in cui sono morti Lorenzo, amministratore delegato dell'omonimo gruppo e i due piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani mercoledì sera 5 febbraio, non è ancora chiara. Sull’elicottero precipitato in un appezzamento di terra adiacente al castello di Castelguelfo, di proprietà dei, non c’era la scatola nera e come unica pista per ora si ha quella della fitta nebbia che, complice l’tà, avrebbe provocato la tragedia. In capo all’inchiesta per fare chiarezza c’è il procuratore di Parma, Andrea Bianchi, e come consulente tecnico è stato nominato l'esperto di aeronautica Stefano Benassi. Le indagini sono seguite dai carabinieri e dai Ris di Parma. Cosa succede oggi al castello Gli accertamenti dei Ris OdiosulladiAnche tanti messaggi di cordoglio e solidarietà Cosa succede oggi al castello Nella giornata di oggi, prima di tutto, è previsto un primo sopralluogo del consulente nell'area del castello di Castelguelfo di Noceto dove è precipitato l'elicottero.