Morte di Lorenzo Rovagnati, si scatena l'odio social: "È il karma"

La tragicadihato un’ondata di commenti pieni di odio sui. L’imprenditore, erede della storica azienda di salumi, è morto mercoledì in un incidente di elicottero a Noceto (Parma). Tra le persone comuni e gli utenti deinetwork, in molti hanno espresso cordoglio, ma non sono mancati insulti e ironie pesanti.Leggi anche:, sotto sequestro l’area dell’incidente: lo schianto a 400 metri dal decolloCommenti shock controMolti utenti hanno attaccatocon frasi cariche di odio. C’è chi ha evidenziato il suo status privilegiato, facendo sarcasmo sulla sua ricchezza e sulla sua azienda.Alcuni messaggi riportai come: “Prima o poi ilarriva” ;”Ne facessero salamini”; “Ucciso dal benessere”. Molti hater hanno sottolineato cheviveva in un castello, possedeva un elicottero e faceva parte di una famiglia facoltosa.