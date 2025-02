Thesocialpost.it - Morte di Andrea Prospero, i legali: “La famiglia vuole la verità”

Il corpo senza vita disi trovava in un monolocale a Perugia. Lachiede chiarezza sulle cause del decesso. Gli avvocati Francesco Mangano e Carlo Pacelli parlano di una possibile trappola. La Procura indaga per omicidio contro ignoti.Leggi anche:morto a Perugia: “Morto per un’intossicazione da farmaci”, ma qualcosa non tornaEsami tossicologici e cellulari sotto analisiGli investigatori analizzano il corpo del 19enne. Gli esami tossicologici potrebbero rivelare dettagli fondamentali. Servirà almeno una settimana per conoscere i risultati. Gli inquirenti esaminano anche 40 SIM telefoniche e diversi cellulari trovati nel monolocale.Domande sui pagamenti e sulle carte di creditoLanon sapeva dell’affitto del monolocale. Gli inquirenti analizzano le transazioni effettuate dal giovane.