«Montoya por favor» il tradimento a Temptation Island Spagna diventa virale. Ora tutti cercano (e vogliono) il concorrente andaluso - Il video

Chi in questi ultimi giorni, scrollando sul suo cellulare, non ha incontrato tre semplici parole: «por»? Probabilmente nessuno. Post su X dello Us Open, di account ufficiali di squadre di calcio blasonatissime come Borussia Dortmund e Atletico Madrid, ma anche del Top 14, la massima serie di rugby francese. Cos’hanno in comunequesti? Un giocatore protagonista di una lunghissima corsa. Un trend che sembra aver investito tutto d’un tratto i social media. E che deriva – brutto ma vero – da una semplice clip di due minuti di La Isla de las Tentaciones, versione spagnola di: un vero e proprioin diretta tv e lo scatto del fidanzato disperato che tenta di interrompere tutto nel cuore della notte. Uno spezzone visto oltre 120 milioni di volte in giro per il mondo.