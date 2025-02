Puntomagazine.it - Montemiletto: 101 candeline per il Carabiniere Pietro Sordillo

Leggi su Puntomagazine.it

: Gli auguri del Comandante Generale dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata Salvatore LuongoUn compleanno speciale, quello delin congedo, che ha tagliato il traguardo dei 101 anni ricevendo un’inaspettata sorpresa da parte del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. A nome di tutta l’Istituzione, il Comandante Generale ha fatto recapitare una lettera di auguri e un crest con lo stemma araldico dell’Arma, consegnati direttamente dal Comandante Provinciale di Avellino, Colonnello Domenico Albanese.Visibilmente commosso,ha espresso la propria gratitudine per il gesto, cogliendo l’occasione per ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della sua carriera. Arruolato negli anni più difficili della storia nazionale, ha prestato servizio tra Roma, Frosinone e Bologna durante il periodo a cavallo dell’armistizio, vivendo in prima linea le drammatiche vicende della Seconda guerra mondiale.