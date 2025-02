Lapresse.it - Mondiali di sci alpino 2025, Odermatt oro nel SuperG maschile: niente medaglie per l’Italia

Neidi Scidi Saalbach, in Austria, Marcoha dominato iliganteconquistando il terzo oro mondiale in carriera, il primo in. L’elvetico è stato perfetto sulla Schneekristall e ha chiuso con un secondo di vantaggio sull’austriaco Haaser, medaglia d’argento. Al norvegese Sejersted la medaglia di bronzo. Solo settimo Paris, unico italiano nei primi dieci mentre Casse e Innerhofer sono fuori dai primi 20.