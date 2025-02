Internews24.com - Mondiale per Club Inter, Sergio Ramos avversario dei nerazzurri? Ecco dove giocherà. C’è l’accordo ufficiale

di Redazioneperdei. C’èper l’ex difensore del Real MadridNuova avventura per l’ex Real Madrid,, che nonostante l’età avanzata, non ha nessuna intenzione di smettere di giocare a calcio. Dopo la sua esperienza al Siviglia, il difensore classe 1986 ha trovatocon il Monterrey squadra messicana, avversaria dell‘nel girone delperin programma a giugno. Lo spagnolo è pronto ed indosserà la maglia numero 93, in onore di quel gol con i Galacticos nella finale di Champions League.l’annuncio riportato da Fabrizio Romano?? Official, confirmed.joins Rayados as free agent with new chapter in Mexico! ??.and he’ll wear number 93. ??? pic.