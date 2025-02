Agi.it - Molestie a una giovane coppia. Arrestata una stalker seriale, in casa aveva la lista dei nemici da colpire

AGI - E' più volte finita nei guai, tradita dall'odio che sa provare nei confronti di alcune persone che, ad un certo punto della sua vita, diventano un obiettivo daa tutti costi, anche sfidando la legge. Lo dimostrano le diverse indagini penali e condanne varie già accumulate che non sono servite, evidentemente, a ricondurla sulla retta via. Stiamo parlando di una donna, personaggio noto alla giustizia, che la Polizia di Piacenza - su ordine del gip del tribunale - ha messo agli arresti domiciliari per i reati di atti persecutori, calunnia e possesso di oggetti potenzialmente pericolosi perché da qualche mesedeciso di prendere di mira due coniugi, minacciandoli con continue telefonate, molestandoli con l'invio di fotografie scattate nei pressi della loro abitazione o spiandoli costantemente restando a debita distanza.