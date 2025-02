Sport.quotidiano.net - Moise, l’eroe di Firenze. Quindici gol in campionato. Batistuta, Toni e ora.. Kean

Che forza. E chissà quanti appunti avrà continuato a prendere su di lui il ct azzurro, Luciano Spalletti. Già, perchéè il bomber viola, ma è sempre più anche il bomber della Nazionale. Due colpi all’Inter, a quell’Inter che alla vigilia poteva sembrare non sono imbattibile ma addirittura inavvicinabile. Due gol, due incursioni, una via l’altra, eha steso l’avversario. Raggiungendo - dato che racconta bene la potenza dell’attaccante - quota 15 gol nella classifica cannonieri della Serie A., giusto per ribadire il numero, ovvero roba che anon si vedeva dalle stagioni diè stato micidiale e non solo per la doppietta.è stato micidiale anche nella mole di gioco che ha prodotto. Ed è stato micidiale anche nel rispetto dell’assetto tattico che gli ha cucito addosso Palladino, ovvero calarsi nei panni del punto di riferimento del gruppo.