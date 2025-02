Panorama.it - Moise Kean, il grande rimpianto della Juventus

Spoiler: questo articolo contiene un alto dosaggio di autocritica e anche la consapevolezza che sia meglio non prendersi mai troppo sul serio quando si giudica un'operazione di mercato. Fine dello spoiler. Tema del pezzo: quanto è fortee quanto devono mordersi mani, polsi e gomiti i dirigentiche in estate se ne sono liberati in fretta e furia spendendolo alla Fiorentina per un mucchietto di denaro (13 milioni di euro più 5 di bonus) oggi sottodimensionato rispetto al valore del giocatore.Se è vero, come dicono gli anziani del mercato, che si può sbagliare un acquisto ma mai una cessione, quello dialla Fiorentina rischia di essere un clamoroso autogol per Giuntoli. Con mille attenuanti, va detto, perché così come chi - improvvidamente - a giugno aveva definito un capolavoro l'affare bianconero, anche il direttore dell'area tecnicaContinassa aveva davanti a sé uno scenario che sembrava non lasciare spazio ad interpretazioni diverse.