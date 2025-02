Ilnapolista.it - Moise Kean a Sky. Pensi che qualcuno ti stia rimpiangendo? «Non so di chi tu stia parlando» (ma di Giuntoli!!!)

a Sky.cheti? «Non so di chi tu» (di!!!)è a 15 reti in campionato. Doppietta all’Inter per il 3-0 con cui i viola hanno annientato gli uomini di Inzaghi.Poi è stato intervistato a Sky Sport.Vanessa Leonardi: “cheti?”: “Non so di chi tu”SIPARIO— Luca Memelli (@haaalandismo) February 6, 2025Sabatini e: «È il miglior ds della storia della Fiorentina» (pere non solo)Sandro Sabatini quando ha l’occasione di colpire la Juventus die Motta, di certo non la spreca. L’ultima la fornisce l’account Instagram “Mondocalcisticomc” che esalta il mercato della Fiorentina. Basta soltanto sottolineare che la Viola ha venduto alla Juventus Nico Gonzalez ricevendo in cambio 36 milioni più 5 di bonus.