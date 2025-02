Sport.quotidiano.net - Modena Alla sfida degli ex si va senza i tifosi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Fosse un libro, Sampdoria-sarebbe senz’altro un thriller tutto da leggere fino all’ultima pagina. Merito, anche,intrecci di mercato delle ore che hanno preceduto il gong dello scorso 3 febbraio. Merito, inoltre, delle storieimportanti ex che hanno giocato con entrambe le maglie in momenti chiave delle rispettive carriere. In ordine di avvenimenti, toccherà per primo a Fabio Abiuso contenere le emozioni. Insomma, in nemmeno una settimana il trasferimento a Genova e la partita contro il suo passato: cose non proprio per cuori deboli. Il ragazzino lanciato da Mignani nel calcio dei grandi nel 2021, per pochi minuti, in un-Ravenna, è cresciuto in Montagnani e quasi fa effetto vederlo con un’altra maglia ma tant’è, questo è il calcio. Stessa sorte emotiva toccherà a Vulikic, oggi difensore canarino e domani avversario della sua ex Samp, seppur l’avventura in Liguria sia durata nemmeno sei mesi.