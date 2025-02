Quotidiano.net - Moda sostenibile, la startup Zerow chiude un round di finanziamento da 400mila euro

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7 febbraio 2025 – Poco più di un anno fa si sono fatti notare per aver vinto la call di progetto Prisma (Prato industrial smart accelerator), l’incubatore di imprese, finanziato dal ministero delle Imprese e made in Italy e dal comune di Prato, che intende sostenere lein grado di sviluppare soluzioni innovative e ad alta tecnologia nel settore tessile-. Ora, Gabriele Rorandelli e Alessio Troisi, co-founder della, che ha sede a Scandicci (Firenze) e promuove la circolarità nella filiera della, ambiscono a far divenire la loro creazione un punto di riferimento per il mercatopeo dei deadstock (tessuti avanzati o invenduti) di lusso. Per raggiungere l’obiettivo, hanno appena chiuso undipre-seed dae puntano a un nuovodiseed da 1,2 milioni dientro la fine del 2025.