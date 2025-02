Bergamonews.it - Modà: dopo l’annuncio dello stop del 2024, eccoli nel 2025 sui palchi dell’Ariston e di Sansiro

Francesco Kekko Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani, in attività dal 2002, compongono una delle band pop-rock più seguite in Italia.Il loro debutto era avvenuto nel 2002, ma la vera popolarità era scoppiata nel 2005 quando avevano partecipato a Sanremo Giovani.Nel 2011, sono tornati al Festival con “Arriverà”, in duetto con Emma Marrone, ed hanno conquistato il secondo posto.Hanno ritentano la vittoria nel 2013 portando “Se Si Potesse Non Morire”, arrivando terzi.Nel corso degli anni, ihanno pubblicato tantissimi dischi ed alcuni di essi hanno riscosso successo anche all’estero.Nel 2022, essi hanno compiuto i 20 anni di carriera.Nel 2023,dieci anni dalla loro ultima apparizione sanremese, il gruppo musicale ha partecipato al Festival canoro con “Lasciami” arrivando undicesimi.