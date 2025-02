Romadailynews.it - Mobilita’: al centro di Roma oltre 7.500 sensori per monitorare i parcheggi liberi

Arrivano a7.514che saranno disposti in 23 ambiti, tra i territori dei Municipi I e II, perle soste sulle strisce blu e sugli stalli dedicati al carico e allo scarico merci, con l’obiettivo di favorire in futuro lanella ricerca delo. I, infatti, attraverso un software, consentiranno di conoscere gli stalli. E’ quanto prevede la delibera approvata dalla giunta capitolina e che include il progetto dell’intervento denominato Sospas (Smart on-street parking system): un sistema con un software centrale di monitoraggio che si aggiunhe alla fornitura e posa in opera di 7.514(e 50di ricambio) disposti nei 23 ambiti tariffati. Finanziato dal programma nazionale Metro Plus e citta’ medie Sud 2021-2027, Sospas mira all’ottimizzazione degli spazi urbani mediante la semplificazione delle procedure di monitoraggio e gestione degli stalli di sosta dei veicoli, sia con riferimento a quelli tariffati che a quelli dedicati al carico e scarico merci.