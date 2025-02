Cataniatoday.it - Misterbianco, dalla Regione 300 mila euro per risanare via campo sportivo

Leggi su Cataniatoday.it

Il programma di iniziative di riqualificazione urbana dell’Amministrazione comunale disi arricchisce di nuove opere: ben 300verranno investiti dall’ente nella messa in sicurezza e risanamento di via, nel quartiere Poggio Lupo. A stanziare i fondi in favore.