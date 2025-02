Mistermovie.it - Mister Movie | The Rage | Matthew McConaughey protagonista del nuovo film di Paul Greengrass

è pronto a tornare sul grande schermo con un ruolo dain The, ildiretto da. Il celebre regista britannico, noto per il suo stile realistico e adrenalinico, ha già ottenuto una candidatura all’Oscar per United 93 e ha diretto successi come Captain Phillips. Questo progetto segna il ritorno dial cinema dopo News of the World (2020), un dramma storico con Tom Hanks.La storia di Thenella rivolta dei contadini del 1381Ilsarà ambientato in Inghilterra nel 1381 e racconterà la rivolta dei contadini, un evento storico scatenato da tasse oppressive e instabilità politica.interpreterà un uomo del popolo che si fa leader della ribellione, anche se il suo personaggio non è stato ancora dettagliatamente rivelato.