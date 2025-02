Mistermovie.it - Mister Movie | Stranger Things 5 arriva nel 2025: i fratelli Duffer confermano il rilascio

L'attesissima quinta e ultima stagione diarriverà ufficialmente nel. A confermarlo sono stati Ross e Matt, creatori della serie, durante un panel al SCAD TVfest. Dopo le recenti speculazioni su un possibile ritardo, ihanno rassicurato i fan affermando che la post-produzione sta procedendo più velocemente del previsto.A che punto è la produzione di5?Durante l'evento, i creatori della serie hanno svelato che stanno attualmente lavorando sulle sequenze degli effetti visivi, iniziando già da gennaio. “Siamo in anticipo rispetto alla tabella di marcia, cosa rara per noi, quindi è fantastico”, hanno dichiarato, lasciando intendere che i lavori stanno procedendo senza intoppi. Tuttavia, hanno anche chiarito che l'uscita è ancora "molto lontana", il che fa pensare che il debutto non avverrà nei primi mesi del