Mister Movie | Ruaridh Mollica si unisce al cast della serie Marvel Vision Quest

L’attore italo-scozzeseha appena ottenuto un ruolo importante nella, un progetto che ha già suscitato grande interesse. Conosciuto per il suo ruolo di Max Williamson nel film Sebastian (2024), per il quale ha ricevuto una nomination al British Independent Film Award,sialin qualità di personaggio regolare. Il suo personaggio, Tucker, è stato rivelato da Deadline, e si aggiunge a unstellare che include Paul Bettany (/White), James Spader (Ultron), e Faran Tahir (Raza Hamidmi al-Wazar). Un altro nome importante delè Todd Stashwick, il cui ruolo è ancora sconosciuto.nellaclass="wp-block-heading">si concentrerà sulla figura di, che intraprende un viaggio per recuperare i suoi ricordi e riscoprire la sua umanità dopo gli eventi di Wanda