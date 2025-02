Mistermovie.it - Mister Movie | Mission: Impossible – The Final Reckoning segnerà la fine della saga? Tom Cruise risponde

Il futuro di Ethan Hunt è ancora incertoCon l’uscita imminente di– The, cresce l’interesse attorno alla possibilità che questo capitolo concluda definitivamente la. Diretto da Christopher McQuarrie, il film riprende gli eventi di Deade segue Ethan Hunt e la sua squadra nella loro lotta contro l’Entità.Sebbene il titolo e il trailer suggeriscano una chiusura per la storia del personaggio interpretato da Tom, né l’attore né il regista hanno confermato ufficialmente che si tratterà dell’ultimo capitolo. In una recente intervista con Empire,ha definito il film "un viaggio epico ed emozionante attraverso tutta la serie", evitando di dare una risposta chiara sulladel franchise.Il senso di chiusura senza una conferma definitivaAnche McQuarrie ha mantenuto un atteggiamento simile, affermando che il pubblico troverà nel film un senso di risoluzione:"Spero che sia la conclusione soddisfacente di una storia lunga 30 anni.