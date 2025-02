Mister Movie | Leoni tigri e orsi il film ispirato a una storia firmato da Jayson Rothwell

Leggi su Mistermovie.it

Badlands, la nuova etichetta indipendente fondata dall’ex dirigente Sony Strauss, insieme a Thunder Road di Basil Iwanyk ed Erica Lee, ha acquisito i diritti per Lions, Tigers, and Bears. Il progetto, scritto da, si ispira a una vicenda realmente accaduta nel 2001, quando un leone, una tigre e un orso furono salvati dalla residenza di uno spacciatore di droga ad Atlanta.Unatra realtà e finzioneclass="wp-block-heading">Mentre nella realtà gli animali furono tratti in salvo e vissero pacificamente insieme in un santuario, ilreinterpreta la vicenda con un tocco di fantasia. La trama immagina i tre predatori ribellarsi ai loro aguzzini, unendosi per vendicarsi di chi li aveva tenuti in cattività. Un mix di azione e thriller che promette spettacolo e adrenalina.