Mistermovie.it - Mister Movie | La Trama di Narnia di Greta Gerwig potrebbe avere un grande cambiamento

Leggi su Mistermovie.it

Netflix sta preparando il suo adattamento delle "Cronache di", ma questo progetto sta evolvendo in modo decisamente interessante, con alcune novità chero cambiare il modo in cui i fan della saga di C.S. Lewis si avvicineranno al mondo di, regista molto apprezzata per il suo lavoro in "Lady Bird" e "Piccole Donne", è stata scelta per dirigere il primo film, ma la sua visione sembra voler fare qualcosa di diverso rispetto agli adattamenti precedenti.Secondo recenti rivelazioni, la produzione sarebbe alla ricerca di due giovani attori, un ragazzo e una ragazza di circa 10-11 anni, per interpretare i protagonisti del film, che dovrebbe iniziare le riprese nel Regno Unito nel 2025. Questosolleva domande interessanti sul tipo di storia cheintende raccontare, e il fatto che stia cercando due attori anziché quattro (come nei precedenti film Disney) ha fatto ipotizzare che il progettoessere un adattamento de "Il nipote del mago", uno dei libri meno esplorati nei film precedenti.