Mister Movie | Julia Roberts protagonista dell’adattamento cinematografico di Kill Your Darlings

Un nuovo thriller con la star di Pretty Womanè pronta a tornare sul grande schermo con un progetto intrigante: sarà ladi, un thriller basato sul romanzo in uscita di Peter Swanson. Il libro, scritto dall’autore di Eight Perfect Murders, esplora una storia di matrimonio raccontata in ordine inverso, svelando un oscuro segreto che ha segnato la relazione dei protagonisti.Una produzione di alto livelloIl film sarà prodotto da Amazon MGM Studios e United Artists, con la stessacoinvolta anche come produttrice, affiancata da Scott Stuber, Nick Nesbitt, Lisa Gillan, Marisa Yeres Gill, Jane Rosenthal e Berry Welsh. Inoltre, l’autore Peter Swanson sarà produttore esecutivo insieme a Joel Gotler.