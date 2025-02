Mister Movie | Inside Out il futuro del franchise tra nuovi sequel e potenziali storie inaspettate

Leggi su Mistermovie.it

Un successo travolgente e unpromettenteOut 2 ha stupito tutti, non solo per la sua capacità di essere untanto emozionante quanto soddisfacente, ma anche per aver battuto ogni record, diventando il film con il maggiore incasso del 2024. La Pixar, che ha sempre mantenuto un certo riserbo riguardo alle future direzioni del, ha visto il film crescere in popolarità, suscitando un interesse crescente per quello che potrebbe accadere nei prossimi capitoli.Le emozioni si evolvono con RileyIl primoOut aveva già esplorato la mente di Riley, una giovane ragazza, e i vari stati emotivi che influenzano le sue decisioni quotidiane, tra cui Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto. InOut 2, la trama si concentra sulla pubertà di Riley, che introduce una serie di emozioni completamente nuove, come Ansia, Invidia e Noia.