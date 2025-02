Mistermovie.it - Mister Movie | Il video backstage di Un Tipo Imprevedibile 2 anticipa i cameo nell’attesissimo sequel di Adam Sandler

torna a vestire i panni di Happy GilmoreL’attesodi Un(Happy Gilmore 2) continua a far parlare di sé con nuovi dettagli e sorprese.riprenderà il ruolo del protagonista, il giocatore di hockey con un talento nascosto per il golf, che ha conquistato il pubblico nel primo film. A fianco ditorneranno Christopher McDonald, Julie Bowen e Ben Stiller, mentre tra le nuove aggiunte al cast spiccano Margaret Qualley, Benny Safdie e Bad Bunny.Un cast stellare e tanti volti noti del golfUn recentedietro le quinte condiviso da Netflix su X ha rivelato che ilincluderà numerosidi golfisti professionisti. Tra i nomi confermati figurano Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas e Will Zalatoris.