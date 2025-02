Mistermovie.it - Mister Movie | GTA 6: Finestra di rilascio confermata per l’autunno 2025

I fan finalmente vedono la luce in fondo al tunnelDopo anni di attesa e voci contrastanti, finalmente arriva una notizia ufficiale che fa tremare di eccitazione i fan di Grand Theft Auto 6. Rockstar Games ha confermato che il lancio del tanto atteso gioco è previsto per l'autunno del. L’annuncio è arrivato durante la chiamata trimestrale sui guadagni di Take-Two Interactive, che ha dichiarato con sicurezza che il gioco verrà lanciato tra agosto e dicembre dello stesso anno.Un lancio di proporzioni epicheGrand Theft Auto 6 si preannuncia come uno dei lanci più grandi della storia dei videogiochi. Dopo il successo monumentale di titoli come Grand Theft Auto 3, la serie ha consolidato Rockstar Games come uno degli sviluppatori più importanti del settore. Con le aspettative alle stelle per GTA 6, la pressione sulla casa di sviluppo è immensa, ma, secondo quanto emerso, ladiè ancora in linea con i piani.