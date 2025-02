Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello e The Couple di Ilary Blasi, sarà un reality spin-off

Un nuovo e attesissimoshow sta per debuttare su Canale 5: The, il format che segnerà il ritorno dialla conduzione televisiva.alla guida di The: il nuovodi Canale 5Il programma, previsto tra metà aprile e inizio maggio 2025,una naturale estensione del, mantenendo la stessa location e produzione, ma con una dinamica del tutto nuova incentrata sulle coppie.The, uno-off?Themetterà alla prova il legame tra i concorrenti, che saranno rigorosamente in coppia. Non solo partner sentimentali, ma anche amici, colleghi, familiari e persino rivali storici si sfideranno in un contesto di convivenza forzata, tra prove di resistenza fisica e psicologica, imprevisti e strategie per conquistare il montepremi finale.