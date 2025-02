Mistermovie.it - Mister Movie | Fatale | Yorgos Lanthimos dirigerà il thriller dopo Povere Creature

Leggi su Mistermovie.it

il successo di Poor Things e l’imminente uscita di Bugonia, il regista grecosembra già pronto per un nuovo ambizioso progetto. Secondo quanto riportato da The Film Stage, il cineasta scriverà e, adattamento del romanzo breve di Jean-Patrick Manchette.porta sullo schermo “”: nuovo adattamento in arrivoLa storia segue Aimée Joubert, una spietata assassina professionista che utilizza la sua bellezza e il suo fascino come strumenti per eliminare i suoi bersagli. Fredda e calcolatrice, la sua vita inizia a sgretolarsi mentre il suo percorso prende una piega inaspettata. Il ruolo sembra perfetto per Emma Stone, collaboratrice abituale di, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali sul casting.Un sodalizio artistico consolidatoEmma Stone è ormai una presenza fissa nel cinema di, avendo lavorato con lui in cinque film, incluso il cortometraggio Bleat.